Brive-Section Paloise: duelo do Top-14

Colocadas em posições próximas na tabela do Top-14, Brive e Section Paloise encontram-se este sábado, a partir das 17 horas, num duelo da 14.ª jornada no qual se enfrentarão o 9.º e o 10.º, respetivamente.



Com 25 pontos, o Brive vem de três jogos seguidos sem vencer neste torneio, ao passo que os visitantes estão ainda pior, já que perderam os últimos quatro encontros - na verdade a sua última vitória na prova foi em novembro!



Alargando as contas a todas as provas, de notar que os visitantes até chegaram a este encontro motivados, já que venceram dois encontros no European Rugby Challenge Cup, batendo os Leicester Tigers e o Rugby Calvisano.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Section Paloise ganhou os últimos quatro encontros entre estas duas equipas, tendo na altura colocado um ponto final numa série também de quatro triunfos dos seus adversários. Irá uma nova sequência iniciar-se agora ou o Paloise conseguirá uma inédita quinta vitória?