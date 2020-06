Brondby-Sonderjyske: tendência para manter?

Aí está o regresso do futebol para Brondby e Sonderjyske, num duelo da 25.ª jornada do campeonato dinamarquês no qual se enfrentarão o quinto e o 11.º colocados respetivamente.



Com 39 pontos, o histórico Brondby entra em campo depois de uma mini pré-temporada com duas derrotas e uma vitória, ao passo que o conjunto forasteiro, com dois jogos de preparação nas pernas, empatou um e perdeu outro.



De notar que estas duas equipas já se enfrentaram no início do ano, num jogo de preparação (na primeira pré-época) no qual o Sonderjyske venceu por 3-1. Aliás, esse foi mesmo o terceiro jogo seguido deste conjunto a ganhar, isto depois de ter também triunfado nas duas partidas disputadas em 2019. Irá a tendência manter-se ou haverá inversão?