Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: com a promessa de muitos pontos

Poucas horas depois de se terem defrontado na véspera de ano novo, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks voltam a encontrar-se no primeiro dia de 2021, com um embate da NBA no qual se espera uma pontuação bem elevada, conforme se viu na madrugada de quinta-feira, com uma vitória dos Nets por 145-141.



Um resultado que certamente quererão repetir nesta partida, esperando para tal mais uma noite positiva de Kevin Durant, que no jogo desta madrugada conseguiu um duplo duplo de 33 pontos, 11 ressaltos e 8 assistências.



Do lado oposto também houve outros elementos em evidência, com John Collins e Trae Young a fazerem ambos 30 pontos, sendo que o primeiro juntou ainda 10 ressaltos e o segundo 11 assistências.



Por fim, um pequeno olhar às estatísticas, que mostram também a tendência para que a pontuação seja elevada. Os Nets têm uma média de 115 pontos marcados nos últimos dez duelos, ao passo que os Hawks têm um registo de 124. Por outro lado, no plano global, o total de pontos médio dos últimos dez jogos dos Nets é de 228, ao passo que no caso dos de Atlanta é de 246.