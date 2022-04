Brooklyn Nets-Boston Celtics: visitantes com dupla vantagem

Depois de ter ganho os dois primeiros jogos da série, os Boston Celtics visitam na madrugada de domingo o reduto dos Brooklyn Nets, numa partida na qual podem deixar praticamente sentenciado o apuramento para a próxima ronda do playoff da NBA. Já para os Nets este duelo será quase como uma final, pois um desaire é praticamente a morte do artista.



Em termos individuais, Kevin Durant foi o homem em foco nos Nets nos dois primeiros jogos, com uma média de 25 pontos e 4 assistências, ao passo que do lado oposto a figura foi essencialmente Jayson Tatum, também com 25 pontos, mas com uma média de 9 assistências.



A atuar em casa, refira-se, os Nets levam quatro vitórias consecutivas (todas na fase regular), ainda que esta temporada, diante dos Celtics, tenham perdido os dois jogos caseiros que disputaram.

Por Record