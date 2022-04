Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: forasteiros em melhor fase

Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir da meia-noite, em jogo a contar para as meias-finais dos playoffs da NBA (campeonato norte-americano de basquetebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos distintos na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Brooklyn Nets registaram quatro vitórias (Houston Rockets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers) e uma derrota (Atlanta Hawks), enquanto que os Cleveland Cavaliers somaram dois triunfos (New York Knicks e Milwaukee Bucks) e três desaires (Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Brooklyn Nets).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Brooklyn Nets, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Cleveland Cavaliers a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.