Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: arranca a corrida pela final no Este da NBA

Depois de terem deixado pelo caminho Boston e Miami, respetivamente, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks arrancam na madrugada de domingo a série das meias-finais da Conferência Este da NBA, num matchup que promete... e muito!



Segundos na fase regular, com 48 vitórias em 72 jogos, os Nets entram na série com vantagem do factor casa e com um acerto ofensivo de impor respeito, com uma média pontual de 121 nos últimos dez duelos. Aliás, um boa soma de pontos é algo que será praticamente 'obrigatório' neste duelo, já que do outro lado estarão uns Bucks que nos últimos dez têm uma média de 123.



No plano individual, Kevin Durant tem sido a grande arma dos Nets no playoff, com uma média de 32,6 pontos e 7,4 ressaltos por jogo, ao passo que do lado contrário Giannis Antetokounmpo é claramente o elemento em foco, com 23,5 pontos e 15 ressaltos de média nestes playoffs. Ainda nos Nets há a realçar James Harden (10,6 assistências por jogo).



A finalizar, um olhar ao confronto direto, com duas vitórias de Milwaukee e uma para os Nets. No plano pontual, olhando aos últimos dez embates, a média é de 221, com os Bucks a serem responsáveis por 115 e os Nets (arredondado) 107.

CÓD 216 Brooklyn Nets 1.62 Empate 14 Milwaukee Bucks 2.47