Brooklyn Nets-NO Pelicans: com a promessa de muitos pontos

CÓD 413 Brooklyn Nets 1,7 Empate 14,5 NO Pelicans 2,35

Partida de estreia na nova temporada para Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans, depois de uma pré-temporada na qual os de Brooklyn perderam dois dos quatro jogos que disputaram e onde os de New Orleans cederam somente uma vez em cinco encontros.Sem Seth Curry, Joe Harris e TJ Warren, os Nets, ainda assim, ganharam os dois jogos mais recentes e entrarão em campo minimamente motivados. Já do lado oposto, os Pelicans têm apenas uma baixa certa, a de Jaxson Hayes, ams têm Zion Williamson e Kira Lewis Jr. em dúvida.Quanto ao confronto direto, os Nets levam quatro vitórias seguias e em sete dos últimos nove encontros ao intervalo estavam na frente. Em termos pontuais, o registo costuma ser alto, já que a média dos últimos dez jogos é de 220, com a particularidade de haver equilíbrio total na contribuição de cada equipa: 110 para cada uma.