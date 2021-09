Brusque SC-Avaí: visitantes tentam 'vingar' derrota de junho

Encontro da 22.ª jornada da Série B do Brasileirão, com o oitavo colocado Avaí a visitar o reduto do Brusque SC, uma equipa que entra nesta ronda na 13.ª posição, com 26 pontos, menos 7 do que o oponente desta ronda.



Em melhor posição, o Avaí tem nove vitórias, seis empates e seis derrotas no registo, para um total de golos de 22 marcados e 16 sofridos. Um registo de golos que acaba por justificar a estatística que nos mostra que apenas um dos últimos dez jogos teve mais do que 3 no total. Nesses dez jogos, refira-se, o Avaí venceu quatro, empatou três e perdeu outros três.



Quanto ao Brusque SC, na última dezena de partidas triunfou por duas ocasiões, levando já sete partidas consecutivas sem vencer - tem quatro derrotas e três empates desde então. Em relação a golos, o Brusque SC marcou 21 e sofreu 28 até ao momento, sendo que leva já três partidas consecutivas sem faturar.



Em relação ao confronto direto, o registo de golos também não é famoso - apenas um jogo dos últimos cinco teve mais do que 3 golos -, sendo que foi no duelo mais recente, jogado em junho, que tal sucedeu, com triunfo por 2-1 do Brusque em casa do Avaí. Haverá vingança?

CÓD 173 Brusque SC 2.65 Empate 2.7 Avaí 2.23