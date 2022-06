Brusque SC-Operário-PR: separados por 2 pontos na tabela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 128 Brusque SC 2 Empate 3.05 Operário-PR 3.55

Em jogo da 16.ª jornada da Série B brasileira, Brusque SC e Operário-PR encontram-se na madrugada de sábado, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 19 pontos, o Operário entra em campo na sequência de uma temporada na qual venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu seis. Já o Brusque SC, tem 17 pontos, tendo vencido cinco duelos, empatado dois e perdido oito.No registo estatístico recente, nenhum dos últimos cinco jogos do Brusque teve mais do que 2 golos, ao passo que no lado contrário apenas dois dos últimos oito não tiveram 3 ou mais.Em termos de confronto direto, o Brusque leva três jogos sem perder e sempre a marcar ao Operário-PR. Sequência para manter?