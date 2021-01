Buffalo Bills-Baltimore Ravens: por um lugar na final da AFC

Por um lugar na final da AFC, Buffalo Bills e Baltimore Ravens encontram-se na madrugada deste domingo no Bills Stadium, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que chegam a esta post season num bom momento. Os Bills vindos de sete vitórias seguidas, incluíndo uma diante dos Indianapolis Colts já nestes playoffs; os Ravens com seis, contando uma diante dos Tennessee Titans.



Falando em séries, os Ravens levam quatro duelos seguidos a ganhar diante dos Bills, ainda que este seja o primeiro encontro entre estas duas equipas desde 2019, ano no qual os Ravens venceram em Buffalo por 24-17. Como será desta vez?

CÓD 473 Buffalo Bills 1.64 Empate 12.85 Balt. Ravens 2.08