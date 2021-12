Buffalo Bills-NE Patriots: duelo de topo entre equipas da AFC

CÓD 565 Buffalo Bills 1.61 Empate 11.5 NE Patriots 2.1

Em mais um jogo da 13.ª jornada de jogos da NFL, Buffalo Bills e NE Patriots encontram-se na madrugada desta terça-feira no Highmark Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 2.º da AFC, respetivamente.Com 8 vitórias e 4 derrotas no registo até ao momento, os NE Patriots são uma das equipas em melhor momento, com seis vitórias consecutivas. Já os Buffalo Bills, numa época com 7 triunfos e 4 desaires (têm um jogo em atraso), chegam a este jogo numa série de seis jogos na qual intercalaram vitórias com derrotas. Irá a série parar ou teremos uma continuidade, que no caso passará por um desaire?No que o confronto direto diz respeito, estas duas equipas voltam a encontrar-se um ano depois, sendo que em 2020 os Bills venceram ambos os duelos: 24-21 em casa e 38-9 fora de portas.