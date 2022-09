Buffalo Bills-Tennessee Titans: formações com sortes distintas no arranque da NFL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Buffalo Bills e Tennessee Titans defrontam-se na madrugada de segunda para terça-feira, a partir das 00:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que tiveram resultados completamente distintos na ronda inaugural.

Na primeira ronda, os Buffalo Bills derrotaram os Los Angeles Rams por 31-10, enquanto que os Tennessee Titans perderam por 20-21 na receção aos New York Giants.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Buffalo Bills registaram três vitórias (Indianapolis Colts, Denver Broncos e Los Angeles Rams) e duas derrotas (Kansas City Chiefs e Carolina Panthers), ao passo que os Tennessee Titans somaram dois triunfos (Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals) e três desaires (Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens e New York Giants).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Buffalo Bills, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tennessee Titans a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.