Buffalo Sabres-Washington Capitals: começa a temporada para ambas as equipas

Arranca a temporada para Buffalo Sabres e Washington Capitals na NHL, com um embate que marcará o regresso à ação da equipa da casa depois de uma longa pausa de mais de dez meses. Será um jogo de incógnita, até porque mesmo os da capital levam já cinco meses sem competir oficialmente e até para o lançamento do jogo será difícil definir um ponto de comparação ou de partida.



Ainda assim, há alguns nomes de jogadores que merecem a atenção, nomeadamente o já lendário Alex Ovechkin, que na temporada passada acabou com 48 golos e 19 pontos, ou Jack Eichel, que fechou 2019/20 com 36 golos e 42 assistências.



No último embate entre estas duas equipas, em março do ano passado, os Sabres venceram por 3-2.