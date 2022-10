Burgos-Alavés: equipa da casa é a campeã dos... nulos

Primeiro colocado da segunda divisão espanhola, o Alavés visita este sábado o reduto do Burgos, num duelo da 9.ª jornada no qual terá pela frente uma equipa que ocupa a 9.ª posição da tabela, com 12 pontos, menos 6 do que os visitantes.



Curiosamente, apesar da diferença pontual de posições, Burgos e Alavés são duas das três equipas que ainda não perderam, ainda que a grande diferença esteja essencialmente no número de vitórias: o Alavés ganhou cinco encontros e empatou três; o Burgos venceu dois e empatou seis.



Por outro lado, há a curiosidade do Burgos ter apenas dois golos marcados e ainda nenhum sofrido (em oito jogos!), o que indica, claro, que todos os empates foram...a zeros. Já o Alavés marcou 13 golos e sofreu 7 e esta temporada não sofreu em apenas um jogo.



Irá a tendência de nulos prevalecer?

