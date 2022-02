Burkina Faso-Senegal: por um lugar na final da CAN'2022

Encontro das meias-finais da CAN'2022, com um embate entre duas equipas que têm feito alguma surpresa na competição. A maior delas é mesmo o Burkina Faso, que nunca antes tinha chegado a esta ronda. Já os senegaleses, apesar de andarem afastados dos melhores resultados, contam com várias individualidades que atuam nos principais campeonatos - a começar por Sadio Mané.



Falando precisamente em nomes, a única seleção com baixas é a do Burkina, que neste jogo não contará com Dango Ouattara e tem ainda em dúvida Djibril Ouattara. A turma do Burkina Faso leva quatro jogos seguidos sem perder neste torneio - apenas caiu na ronda de abertura -, sendo que em todos os encontros que jogou nesta CAN foi a primeira equipa a marcar. Em termos de golos, note-se que nesses cinco encontros apenas um teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Senegal, leva onze encontros seguidos sem perder e, naturalmente, nesta CAN não perdeu. Vem de uma vitória sobre a Guiné Equatorial, a sua terceira no torneio, ao qual junta ainda duas igualdades.



Em relação ao confronto direto, em dois duelos na história ainda não houve qualquer vencedor. Será desta que a tendência para empates vai acabar?

