Burnley-Birmingham: líder procura manter comando isolado

• Foto: Reuters

Líder do Championship, com 47 pontos, o Burnley recebe esta terça-feira a visita do Birmingham, numa partida da 24.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês no qual terá pela frente o 13.º colocado, com menos 15 pontos.



Vindo de três vitórias seguidas no campeonato, o Burnley não poderá neste jogo contar com Connor Roberts, tendo ainda Ashley Westwood, Nathan Tella e Vitinho como dúvidas. Ainda assim, apesar da boa fase no Championship, o Burnley perdeu no jogo mais recente, ao cair na Taça da Liga diante do Man. United.



Já o conjunto oposto, sem Przemyslaw Placheta, Gary Gardner e Harlee Dean, vem de um triunfo sobre o Reading para o campeonato, tendo vencido somente quatro dos mais recentes dez encontros.



Olhando a estatísticas, apenas um dos últimos oito jogos do Burnley não teve 3 ou mais golos. Já do lado oposto há a destacar o facto de quatro dos últimos cinco jogos terem tido 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas.



Em relação ao confronto direto, o Burnley leva 13 jogos seguidos a marcar ao Birmingham, acumulando nesse período cinco encontros consecutivos sem perder. Falando em golos, nove dos últimos dez duelos tiveram 3 ou mais golos e ambas as equipas marcaram. Curiosamente, a exceção ao total de golos foi na primeira volta, em outubro, num empate a um golo em Birmingham.

