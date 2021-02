Burnley-Fulham: luta pela permanência

Encontro entre duas equipas em posição aflitiva na tabela da Premier League, com o Burnley a receber a visita do Fulham, num embate que colocará frente a frente o 16.º e o 18.º, respetivamente.



Com 26 pontos, a equipa da casa é aquela que está em posição mais favorável, chegando a este jogo vinda de uma vitória importante na visita a uma outra formação londrina, no caso o Crystal Palace, por 3-0. Ainda assim, note-se que esse jogo foi uma exceção ao que se tem visto, já que o Burnley foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem em cinco dos últimos seis jogos.



Quanto ao Fulham, também venceu na última partida que disputou e a verdade é que ultimamente tem alcançado resultados positivos: 6 dos 16 pontos que tem foram alcançados nos últimos cinco duelos que disputou.



Olhando ao confronto direto, já com uma vitória do Burnley a reportar esta temporada - na Taça de Inglaterra, por 3-0 -, note-se que os londrinos levam já cinco jogos seguidos a sofrer diante deste oponente. A última vez que ficaram com a baliza a zeros foi em 2010, num duelo de Premier League que acabou em 3-0. Como será desta vez?

CÓD 125 Burnley 2.63 Empate 3.03 Fulham 2.66