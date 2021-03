Burnley-Leicester City: foxes procuram voltar a vencer

Vindo de uma pesada derrota aos pés do Tottenham, o Burnley tem esta quarta-feira mais uma partida de elevado grau de dificuldade, quando pelas 18 horas receber no Turf Moor a visita do terceiro colocado Leicester City, numa partida da 27.ª jornada da Premier League.



Atualmente em 15.º, com 28 pontos, o Burnley não poderá com Jóhann Gudmundsson e Ashley Barnes, isto numa partida na qual procurará a sua terceira vitória nos últimos nove jogos de campeonato. Para mais, em sete dos últimos nove duelos que disputou (em todas as provas) foi a primeira equipa a sofrer, algo que denota alguma fragilidade defensiva.



E por falar em fragilidade, o Leicester (que estará privado de Dennis Praet, Wes Morgan, Ayoze Pérez, James Justin e Harvey Barnes) leva já três jogos seguidos a sofrer golos, sendo que dois deles - os mais recentes - resultaram em derrotas, uma delas para a Liga Europa que ditou mesmo o adeus à prova. Ainda assim, refira-se que o Leicester não perdeu nenhum dos último jogos disputados fora de casa na Premier League, um registo que faz dos foxes a segunda melhor equipa fora de portas, em igualdade com o Man. City.



Quanto ao confronto direto, note-se que em cinco dos últimos seis jogos houve golos de ambas as equipas e sempre com registos acima dos 3 no total. Como se viu na primeira volta, com triunfo dos foxes por 4-2 em casa.

CÓD 104 Burnley 3.71 Empate 3.2 Leicester City 1.99