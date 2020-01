Burnley-Manchester United: fechar ano a ganhar

Pouco mais de 48 horas depois de ter batido o Newcastle de forma clara por 4-1, o Manchester United volta este sábado aos jogos da Premier League, defrontando pelas 19h45 o Burnley, num encontro da 20.ª jornada que colocará frente a frente o 7.º e 12.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com mais 4 pontos do que o adversário, os de Manchester tentam despedir-se um 2019 para esquecer com um resultado positivo, ao passo que o Burnley buscará neste duelo voltar às vitórias depois do desaire sofrido esta quinta-feira diante do Everton.



No que a jogadores diz respeito, o Burnley ainda não sabe se poderá contar com Aaron Lennon e Ben Gibson, ao passo que os red devils têm a notar as baixas certas de Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Marcos Rojo e Diogo Dalot.



A finalizar, de referir que os jogos do Burnley não têm particularmente animados no que a golos diz respeito, já que os seis últimos três encontros tiveram todos menos do que dois golos. Um registo baixo que pode também ser ampliado para os duelo entre estas duas equipas no Turf Moor, onde os últimos seis duelos viram sempre menos do que dois tentos.



Ainda assim, há um dado a realçar, que é particularmente preocupante para o United: já lá vão 14 jogos seguidos a sofrer golos no campeonato...

CÓD 131 Burnley 3.71 Empate 3.28 Manchester Utd. 1.77