Burnley-Sheffield Utd.: duelo da Taça da Liga inglesa

Vindo de um arranque para esquecer na Premier League, com uma derrota diante do Wolverhampton por 2-0, o Sheffield United procura esta quinta-feira dar a volta ao texto e iniciar uma caminhada positiva, tendo pela frente neste embate da Taça da Liga um Burnley que até ao momento não disputou qualquer partida oficial na presente temporada.



Com muitas surpresas à vista nos respetivos onzes, tanto por ser o primeiro jogo para uns e a possibilidade de haver uma mexida 'psicológica' noutros, Burnley e Sheffield United encontram-se dois meses e meio depois do segundo encontro da época passada na Premier League, no qual se registou um empate a um. No anterior, jogado em novembro, venceu o United, por 3-0.

CÓD 195 Burnley 2.64 Empate 3.19 Sheffield Utd. 2.53