Burnley-Tottenham: Mourinho procura ampliar série positiva

A viver um início de temporada relativamente positivo, já com 9 jogos seguidos sem perder, o Tottenham visita esta segunda-feira o reduto do Burnley, uma equipa que na época passada fez sensação, mas que na atual tem estado bastante longe do esperado, ao ser apenas antepenúltima, com 1 ponto em quatro duelos.



Já os spurs, com cinco jogos nas pernas, têm 8 pontos somados e entram em campo na tal sequência de nove duelos seguidos sem perder, nos quais mostram uma incrível eficácia goleadora, com 31 golos marcados (a uma média superior a 3 golos por jogo) e 12 sofridos. Por isso, é bem possível que neste jogo se verifiquem algumas das estatísticas habituais a nível de golos, tal como sucedeu nos últimos jogos dos spurs.



A saber: nos últimos cinco registaram-se sempre pelo menos 3 golos; em oito dos últimos nove ambas as equipas marcaram; o Tottenham foi a primeira equipa a fazê-lo em cinco dos últimos sete e a formação que chegou ao descanso na frente em seis deles. Dados a ter em conta numa partida na qual José Mourinho não terá Japhet Tanganga, mas que pode ter Eric Dier.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Tottenham marcou em todos os últimos oito jogos diante do Burnley, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco deles. Na época passada registou-se um empate a um e uma vitória por 5-0. Como será agora?

CÓD 169 Burnley 5.35 Empate 4 Tottenham 1.62