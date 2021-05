Burnley-West Ham: londrinos proibidos de falhar

No encontro que marca o fecho de mais uma jornada na Premier League, Burnley e West Ham encontram-se esta segunda-feira pelas 20h15 no Turf Moor, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Com 55 pontos, o West Ham continua a alimentar o sonho da Liga dos Campeões, mas a verdade é que tanto pode lá ir como... ficar até fora da Europa. Por isso, para quem leva duas derrotas seguidas, será praticamente obrigatório vencer para impedir uma queda livre até ao final do campeonato. Dois desaires que, refira-se, ampliaram para seis o número de jogos a sofrer golos por parte dos hammers. E por falar em golos, note-se que quatro dos últimos cinco jogos do West Ham tiveram pelo menos 3 e tentos de ambas as equipas - o único em que tal não sucedeu foi precisamente o mais recente, diante do Chelsea (0-1).



Em relação ao Burnley, tem 9 pontos para a zona de descida, pelo que em teoria estará algo tranquilo. Olhando a estatísticas, vindo de uma goleada por 4-0 diante do Wolves, o Burnley foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos. Nesses cinco jogos o marcador teve sempre pelo menos 3 golos, ao passo que em seis dos últimos sete (exceção do mais recente) houve golos de ambas as equipas.



Quanto a jogadores ausentes, o West Ham não contará com Darren Randolph, Andriy Yarmolenko, Declan Rice, Aaron Cresswell e Arthur Masuaku, tendo Jesse Lingard e Michail Antonio como dúvidas. Já o Burnley tem Robbie Brady e Kevin Long são as únicas baixas.



Na primeira volta, em Londres, já em 2021, o West Ham venceu por 1-0.

CÓD 140 Burnley 2.83 Empate 3.17 West Ham 2.26