Burton Albion-Shrewsbury Town: duelo de metade inferior na League One

Encontro em atraso da 26.ª jornada da League One, com o Burton Albion a receber a visita do Shrewsbury Town, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por 2 pontos na tabela, no 18.º e 17.º lugares, respetivamente.



Em melhor posição, o Shrewsbury Town chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, mas também numa boa fase particularmente desde o final de janeiro, com 19 dos seus 43 pontos a terem sido conseguidos na última dúzia de partidas. Por outro lado, note-se que sete dos últimos nove duelos do Shrewsbury tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nos últimos cinco o marcador nunca teve mais do que 3 golos - em quatro deles o Shrewsbury foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Burton, a equipa de Jimmy Floyd Hasselbaink conseguiu 28 pontos nos últimos 13 jogos, mas os dois últimos encontros, com um empate e uma derrota, deixaram uma vez mais a zona de despromoção ali mais perto. Olhando a estatísticas, note-se que o Burton foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros.



Quanto ao confronto direto, houve golos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que nessa mão cheia de encontros recentes o Burton nunca perdeu.