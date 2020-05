Busan I'Park-Jeonbuk Hyundai: equipa de José Morais volta a subir ao relvado

O Jeonbuk Hyundai, equipa orientada pelo treinador português José Morais, defronta este sábado o Busan I'Park, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol (K League 1).

Na jornada inaugural, as duas equipas registaram resultados diferentes, com a formação liderada pelo técnico luso a somar os primeiros três pontos da prova, após vencer pela margem mínima (1-0) na receção ao Suwon Bluewings. Já o Busan I'Park perdeu (2-0) na visita ao reduto do Pohang.

No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Jeonbuk contra nenhum do Busan I'Park nos últimos cinco jogos disputados entre as duas equipas. De notar ainda que a partida irá disputar-se à porta fechada, face à pandemia de Covid-19.