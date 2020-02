C. Blue Jackets-NY Rangers: anfitriões com muitas ausências

Columbus Blue Jackets e New York Rangers defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (00h00), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro em que a formação anfitriã terá confirmadas várias ausências na equipa.



Para esta partida, os Columbus Blue Jackets não poderão contar com Alexander Wennberg, Alexandre Texier, David Savard, Ryan Murray, Dean Kukan, Joonas Korpisalo, Seth Jones, Brandon Dubinsky, Cam Atkinson e Josh Anderson, enquanto que os NY Rangers terão apenas uma baixa confirmada, Micheal Haley.



Nos últimos cinco jogos realizados, os Columbus Blue Jackers registaram três triunfos (Montreal Canadiens, Florida Panthers e Detroir Red Wings) e duas derrotas (Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning), o mesmo registo obtido pelos New York Rangers que bateram os Toronto Maple Leafs, os LA King e ainda os Winnipeg Jets e perderam com os Dallas Stars e Buffalo Sabres.



À entrada para este encontro, os Columbus Blue Jackets posicionam-se na 6.ª posição da conferência este, com 70 pontos, sendo que os New York Rangers encontram-se no 12.º lugar, com 60.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Columbus Blue Jackets, embora dois deles tenham sido obtidos através de OT, enquanto que os NY Rangers triunfaram apenas em uma ocasião.