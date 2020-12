CA Júnior-América de Cali: forasteiros com ligeira vantagem do confronto direto

O CA Júnior recebe, na madrugada desta segunda-feira, o América de Cali, em jogo a contar para a segunda mão da meia-final do playoff do campeonato nacional colombiano de futebol, num encontro que será disputado em Barranquilla.

No encontro da primeira mão, as duas equipas não foram além de um nulo (0-0), resultado que dá alguma vantagem - ainda que mínima - à equipa do América de Cali, uma vez que não sofreu golos em casa.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o CA Júnior registou duas vitórias (Unión La Calera e Deportes Tolima), dois empates (Unión La Calera e América de Cali) e uma derrota (Coquimbo), ao passo que o América de Cali somou dois triunfos (Santa Fé e Atl. Nacional), um empate (CA Júnior) e duas derrotas (La Equidad e Atl. Nacional).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do América de Cali, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que o CA Júnior triunfou apenas por uma vez.