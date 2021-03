CA Júnior-Atl. Bucaramanga: equipa de Teo Gutiérrez em ação

Encontro do torneio Apertura colombiano, com o CA Júnior a receber a visita do Atlético Bucaramanga, numa partida da 11.ª jornada que colocará frente a frente o sétimo e o 11.º colocados, respetivamente.



Com o avançado Teo Gutiérrez como grande figura, o CA Júnior chega a este jogo com 16 pontos e vindo de uma sequência de altos e baixos, com apenas duas vitórias nos últimos sete encontros, que acabaram por tirar o 'gás' ao arranque bastante positivo, com vitórias atrás de vitórias. Para mais, em quatro dos últimos cinco duelos os de Barranquilla sofreram golos em primeiro lugar.



Quanto ao Atlético Bucaramanga, tem 11 pontos na tabela, mas conta com um encontro em atraso. Por outro lado, a verdade é que a fase recente é em tudo semelhante à do Junior, já que nos últimos sete encontros venceu dois, empatou outros dois e perdeu três.



A finalizar, olhemos ao confronto direto, que nos mostra um registo já de nove encontros seguidos do Junior sem perder diante deste oponente, com cinco vitórias e quatro empates para registar. No duelo mais recente, jogado há praticamente um ano, viu-se um empate a um golo. Um jogo onde se viu igualmente um dado que tem sido habitual: menos de 3 golos, tal como em seis dos últimos sete duelos entre estas duas formações.