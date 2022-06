CA Platense-Gimn. La Plata: duelo de equipas invictas

CÓD 154 CA Platense 2.75 Empate 3.05 Gimn. La Plata 2.4

Em jogo da 3.ª jornada do campeonato argentino, CA Platense e Gimn. La Plata encontram-se na madrugada de sexta-feira em Florida, num jogo no qual se enfrentarão os dois primeiros colocados da tabela.Na frente está o Platense, com duas vitórias em dois jogos, diante de Godoy Cruz e Vélez, sendo mesmo a única equipa que até ao momento tem 100% de aproveitamento. Do lado oposto estará um Gimn. La Plata que surge em segundo, com uma vitória sobre o Patronato e um empate diante do Estudiantes.O Gimn. La Plata leva já sete jogos seguidos sem perder, tendo em cinco deles sido mesmo a primeira equipa a marcar. Quanto ao CA Platense, a estatística a realçar também diz respeito aos golos, no caso pelo facto de apenas um dos últimos seis jogos não ter tido golos de ambas as equipas. Curiosamente foi o mais recente, no triunfo por 1-0 sobre o Vélez.Quanto ao confronto direto, em dois duelos já disputados o Gimn. La Plata venceu o último por 3-0, isto depois do primeiro ter terminado em 2-2.