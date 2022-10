CAB Madeira-Imortal BC: algarvios ainda não venceram

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da quinta jornada do campeonato nacional de basquetebol, com o sexto colocado CAB Madeira a receber a visita do Imortal BC, uma equipa que ocupa a 12.ª e última posição da tabela.



Equipa visitada, o CAB Madeira chega a este jogo vindo de um desaire diante do Benfica, ao passo que o Imortal BC perdeu os três encontros que disputou - uma partida em atraso -, o mais recente dos quais diante do FC Porto, por claros 82-58.



Em termos estatísticos e pontuais, o CAB Madeira tem uma média de 80 pontos nos últimos dez jogos, ao passo que no caso do Imortal BC esse registo é de 72. Em termos de pontuação total, nos últimos dez jogos do CAB Madeira houve 159 pontos, contra os 154 dos duelos do Imortal BC.



Quanto ao confronto direto, a média dos últimos dez jogos é de 156 pontos. Na época passada, refira-se, o Imortal venceu os dois primeiros encontros e depois foram os insulares a ganhar também dois jogos na segunda fase da época.

Por Record