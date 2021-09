Cádis-Barcelona: catalães à procura da melhor versão

Ainda sem derrotas neste arranque de temporada, o Barcelona está longe de convencer e esta quinta-feira tem uma deslocação teoricamente complicada, já que visita o reduto do Cádis, uma equipa perante a qual se espera que encontre dificuldades. É que, desde que voltou à elite, o Cádis não perdeu diante dos catalães, tendo ganho por 2-1 em casa e empatado a um golo em Camp Nou.



Olhando a estatísticas, ambas as equipas levam cinco jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em sentido inverso está o número de golos em cada partida. Se no caso do Cádis apenas dois dos últimos sete tiveram mais do que 3 golos, no dos catalães a estatística mostra que apenas dois dos últimos nove... não os tiveram. Como será desta vez?

CÓD 112 Cádis 5.4 Empate 4.3 Barcelona 1.52