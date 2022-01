Cádis-Espanyol: voltar a vencer

• Foto: Reuters

Encontro da 21.ª jornada da La Liga, com Cádis e Espanyol a encontrarem-se esta terça-feira no Estadio Ramon de Carranza, num duelo que colocará frente a frente o 19.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Com 14 pontos, o Cádis tem duas vitórias, oito empates e dez derrotas, tendo até ao momento marcado 15 golos e sofrido 34. Sem José Mari e Jon Ander Garrido - e com Marcos Mauro e Anthony Lozano em dúvida -, o conjunto da casa chega a este jogo vindo de seis jogos seguidos sem ganhar no campeonato, sendo que pelo meio foi conseguindo vitórias na Taça do Rei (no caso 4).



Quanto ao Espanyol, tem 26 pontos, fruto de 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, tendo até ao momento marcado 23 golos e sofrido 24. A turma catalã vem de duas derrotas seguidas, a última das quais que valeu o adeus à Taça do Rei. Por outro lado, o Espanyol leva nove jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em seis dos últimos sete o marcador teve sempre pelo menos 3 golos. Nesses sete encontros, refira-se, o Espanyol sofreu mas também marcou. Em termos individuais, David López, Keidi Bare e Adrià Pedrosa são baixas no Espanyol.



Relativamente ao confronto direto, a tendência é para poucos golos, com apenas um dos últimos sete jogos a ter pelo menos 3 golos no total. Na primeira volta, na Catalunha, venceu o Espanyol por 2-0, depois de na pré-temporada também ter conseguido idêntico resultado fora de portas.

Por Record