Cádis-Granada: visitados à procura de melhores dias

Cádis e Granada defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que poderão contar com várias ausências.

Para esta partida, o Cádis não deverá contar com o contributo dos lesionados Carcelen, Garrido e Jose Mari, enquanto que as baixas no Granada apontam para sete jogadores, entre eles o português Domingos Duarte - Díaz, Lozano, Machis, Rochina, Ruiz e Sánchez deverão ser os outros ausentes. Maximiano deverá ser titular na baliza da equipa.

À entrada para esta ronda, o Cádis posiciona-se no 19.º e penúltimo lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, fruto de duas vitórias, seis empates e oito derrotas, enquanto que o Granada se encontra no 15.º posto, com 15 pontos, após somar três triunfos, seis empates e seis desaires até ao momento na prova.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a registarem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco duelos disputados.