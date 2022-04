Cádiz-Athletic Club: equipa da casa tenta dar seguimento à surpresa de Camp Nou

CÓD 166 Cádis 3.25 Empate 2.98 Athletic Bilbau 2.24

Depois de ter surpreendido diante do Barcelona, o Cádiz procura esta quinta-feira dar seguimento à tentativa de fuga à zona de descida, quando pelas 19 horas receber no Ramón Carranza a visita do Athletic Bilbao.Com 31 pontos, o Cádiz está em 17.º e terá pela frente uns bascos que são oitavos, com 45 pontos. Apesar de estar acima na tabela, nos últimos seis jogos o balanço até é mais positivo para o Cádiz, já que venceu três duelos, empatou um e perdeu dois. Já o Athletic nesse período venceu dois, empatou dois e perdeu outros dois.Quanto ao confronto direto, o Cádiz venceu na primeira volta em San Mamés por 1-0, num jogo no qual se confirmou a tendência para haver menos do que 3 golos no total final: foi assim em quatro dos últimos cinco duelos diretos.