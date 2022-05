Cádiz-Elche: equipa da casa entra em campo pressionada

CÓD 118 Cádis 1.75 Empate 3.42 Elche 4.63

Encontro da 35.ª jornada da Liga espanhola, com um embate entre Cádiz e Elche, duas equipas que entram nesta ronda com 32 e 39 pontos, no 16.º e 13.º postos, respetivamente.Em pior posição, o Cádiz está apenas 1 ponto acima da zona de descida e vê neste jogo caseiro uma oportunidade de somar pontos para escapar ao Granada, que ocupa a primeira posição de despromoção. Apesar da sua posição delicada, a verdade é que o Cádiz vem de um grande resultado diante do Sevilha, num jogo no qual repetir a receita que tinha aplicado frente ao Barcelona.Quanto ao Elche, tem 39 pontos e está já a salvo da descida de dvisião. Ainda assim, caso vença os jogos em falta pode chegar à metade superior da tabela. Um objetivo que foi reforçado pela fase recente, com três jogos seguidos sem perder - duas vitórias e um empate.Quanto ao confronto direto, note-se que o Elche não perdeu nenhum dos últimos seis duelos com o Cádiz, incluindo o triunfo por 3-1 na primeira mão.