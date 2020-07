Cagliari-Juventus: jogar para Cristiano Ronaldo?

Com o título no bolso, a Juventus entra esta quarta-feira em campo sem qualquer pressão para defrontar o Cagliari, numa partida da 37.ª jornada da Serie A na qual um dos aliciantes será perceber se os de Maurizio Sarri irão tentar ajudar Cristiano Ronaldo a chegar à Bota de Ouro europeia.



Com 31 golos, o avançado português tem 3 de atraso para Ciro Immobile, pelo que é bem provável que, caso Sarri não o poupe, os colegas tentem ajudar o seu goleador a chegar ao seu objetivo individual.



Passando ao aspeto coletivo, de notar que o Cagliari não vai num grande momento, já que não vence há oito duelos, sendo que nos últimos quatro encontros sofreu sempre golos. Quanto à Juventus, foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez duelos, sendo que em oito dos últimos nove se registaram sempre pelo menos três golos - o único em que tal não sucedeu foi precisamente no mais recente, na vitória sobre a Sampdoria por 2-0.



Quanto ao confronto direto, de notar que a Juventus leva já sete encontros seguidos a ganhar perante este Cagliari e 19 duelos sem perder - nesses encontros marcou sempre. Por outro lado, foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez duelos e, para mais, chegou ao descanso na frente em oito desses últimos dez. Irá a tendência manter-se?

CÓD 108 Cagliari 5.64 Empate 4.26 Juventus 1.56