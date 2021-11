Cagliari-Salernitana: cimeira de últimos na Serie A

CÓD 207 Cagliari 1.9 Empate 3.54 Salernitana 3.55

Encontro de abertura da jornada 14 da Serie A, com um embate entre as duas equipas que ocupam as últimas posições na tabela, o Cagliari e o Salernitana, ambas com 7 pontos e já a 4 da zona de salvação. Será, por isso, um encontro com cariz de importância máxima para ambos os conjuntos, já que vencer diante de um adversário direto pode ser importante para deixar esta posição delicada.Com os mesmos pontos, é o Cagliari quem está acima na tabela, mercê da melhor diferença de golos (-13, contra os -18 da Salernitana). Ainda que curiosamente seja a Salernitana a equipa com mais vitórias (2 contra 1). A diferença é que o Cagliari tem 'apenas' 8 derrotas, contra as 10 da adversária desta ronda.Olhando ao registo recente, o Cagliari leva cinco jogos seguidos sem ganhar e 15 consecutivos a sofrer. Em cinco dos últimos sete marcou e sofreu, sendo que em quatro dos últimos cinco foi o primeiro conjunto a encaixar. Quanto à Salernitana, leva três derrotas seguidas, sempre sem marcar golos e seis jogos consecutivos a sofrer. Nos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer e em quatro deles ao intervalo estava atrás no marcador.Por fim, o confronto direto, com vitórias do Cagliari nos quatro jogos já realizados entre estas duas equipas, com um balanço de 11 golos marcados e somente 2 sofridos.