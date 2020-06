Cagliari-Torino: vencer para ficar mais tranquilo

Colocados na zona intermédia da tabela, no 10.º e no 14.º postos da Serie A, Cagliari e Torino defrontam-se este sábado no Sardegna Arena, numa partida da 28.ª ronda na qual ambos os conjuntos procurarão pontuar para reforçarem o seu pecúlio na fuga à zona de descida.



Em melhor posição, com mais 10 pontos do que o Lecce, o Cagliari entra em campo mais tranquilo, 'amparado' pela vitória que conseguiu na terça-feira, que serviu para travar uma incrível sequência de 14 jogos seguidos sem ganhar. Na verdade, esse triunfo ante a SPAL foi o primeiro de 2020.



Quanto ao Torino, chega a este jogo com mais 6 pontos do que a zona de descida e também vindo de um moralizador triunfo diante da Udinese, que curiosamente também serviu para travar uma má sequência, no caso de oito jogos.



Por fim, falar apenas do confronto direto, um registo no qual o Torino tem uma vantagem teórica, já que não perdeu nenhum dos últimos dez duelos. Uma série positiva na qual, refira-se, ambas as equipas marcaram em oito dos jogos.

CÓD 125 Cagliari 2.42 Empate 3.14 Torino 2.81