Caldas SC-Belenenses SAD: em busca de um lugar nos 'oitavos' de Taça de Portugal

Caldas SC e Belenenses SAD defrontam-se, este domingo, pelas 14 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que pertencem a escalões diferentes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Caldas SC (Liga 3) registou três vitórias (Amora, Sporting de Espinho e Torreense), um empate (Oriental Dragon) e uma derrota (Cova da Piedade), enquanto que o Belenenses SAD somou dois triunfos (Berço e Santa Clara), um empate (Boavista) e dois desaires (Tondela e Portimonense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Caldas SC, equipa que venceu o único duelo até agora disputado entre as duas formações, apesar de ter sido de cariz particular, em 2018.