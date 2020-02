Calgary Flames-Boston Bruins: visitantes com tarefa complicada

Líderes na Conferência Este, com 88 pontos, os Boston Bruins visitam na madrugada de sábado o reduto dos Calgary Flames, os atuais sétimos no Oeste, com menos 20 pontos.



Com o passaporte para o playoff praticamente assegurado, os de Boston chegam a este jogo vindos de quatro triunfos consecutivos, dois deles enquanto visitantes. Quanto aos de Calgary, ganharam três dos últimos cinco encontros, sendo que em casa ganharam apenas um - o mais recente - dos últimos cinco encontros.



De notar que estas duas equipas não se encontram desde janeiro do ano passado, altura na qual os Bruins ganharam por 6-4. Aliás, golos é algo que é normal suceder em bom número entre estas duas equipas, já que apenas três dos últimos oito duelos tiveram menos de seis golos.

CÓD 620 Calgary Flames 2.98 Empate 4.01 Boston Bruins 1.99