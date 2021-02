Calgary Flames-Edmonton Oilers: aí está a Batalha de Alberta

Aí está a chamada Batalha de Alberta, com um duelo de rivais canadianos entre Calgary Flames e Edmonton Oilers, naquele que será o 274.º encontro direto entre estas duas equipas na NHL. Rivais de longa data, Flames e Oilers estão na mesma Divisão (Norte), estando de momento separados por 3 pontos, com vantagem dos de Edmonton, com 20.



Com os tais 273 jogos já disputados nesta sua longa história, Calgary tem vantagem de 134 vitórias contra 115 dos de Edmonton, sendo que uma delas foi precisamente esta época, há duas semanas, num triunfo por 6-4. Nesse duelo, refira-se, registaram-se duas estatísticas que podem ser repetidas aqui: pelo menos 2 golos no primeiro período e pelo menos 6 no total do jogo, tal como sucedeu em cinco dos últimos seis duelos.