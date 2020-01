Calgary Flames-St. Louis Blues: visitantes somam quatro derrotas consecutivas fora

Calgary Flames e St. Louis Blues defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (02h00), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num confronto que coloca frente a frente duas formações com registos semelhantes.



Nos últimos cinco jogos disputados, Calgary Flames registaram três triunfos (Minnesota Wild, Edmonton Oilers e Toronto Maple Leafs) e duas derrotas (Montreal Canadiens e Ottawa Senators), enquanto que os St. Louis Blues somaram três vitórias (Buffalo Sabres, New York Rangers e Anaheim Ducks) e outras duas derrotas (Philadelphia Flyers e Colorado Avalanche).



De notar que no que toca a jogar fora de portas, os St. Louis Blues registam quatro derrotas consecutivas (Arizona Coyotes, Colorado Avalanche [por duas ocasiões] e Vegas Golden Knights), sendo que os Calgary Flames somam três triunfos (Edmonton Oilers, Minnesota Wild e NY Rangers) e duas derrotas (Chicago Blackhawks e Vancouver Canucks) nos últimos cinco encontros disputados em casa.



Relativamente à classificação, à entrada para este encontro, os Calgary Flames posicionam-se na 6.ª posição da conferência oeste, com 57 pontos, ao passo que os St. Louis Blues são líderes isolados, com 68 pontos (mais seis que o atual segundo classificado, os Colorado Avalanche).

CÓD 275 Calgary Flames 2.43 Empate 3.83 St. Louis Blues 2.42