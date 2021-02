Calgary Flames-Winnipeg Jets: reencontro após duelo no Bell MTS Place

Dias depois de se terem defrontado no Bell MTS Place, Calgary Flames e Winnipeg Jets encontram-se na madrugada de quarta-feira no Scotiabank Saddledome, numa partida da NHL que colocará frente a frente o sexto e o terceiro colocados da Divisão Norte, respetivamente.



Com 15 pontos, fruto de dez vitórias em sete jogos, os visitantes são a equipa mais bem colocada, sendo que um desses triunfos surgiu precisamente diante deste mesmo conjunto de Calgary.



Já aos Flames, com 11 pontos, ganharam metade dos dez jogos que disputaram, o mais recente dos quais na madrugada de domingo, ao ganharem por 6-4 na receção aos Edmonton Oilers. Um duelo no qual se confirmou uma de duas estatísticas recentes dos de Calgary: em sete dos últimos nove jogos os Flames chegaram ao final do primeiro período a perder, ao passo que em cinco dos últimos sete se viram pelo menos 2 golos na mesma fase do encontro.