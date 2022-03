Camarões-Argélia: hora da redenção rumo ao Mundial'2022

CÓD 121 Camarões 2 Empate 2.75 Argélia 3.1

Depois de ter ficado pelo terceiro lugar numa CAN por si organizada, os Camarões procuram esta sexta-feira voltar ao rumo dos triunfos e dos sucessos, quando pelas 17 horas receberem em solo camaronês a visita da Argélia, naquela que será a primeira mão do playoff de acesso ao Mundial'2022.Já sem António Conceição no comando, os camaroneses enfrentam neste duelo uma equipa argelina vinda de uma CAN para esquecer - caiu na fase de grupos -, pelo que será um duelo com um certo sabor a redenção por parte dos magrebinos, onde Islam Slimani será um das opções.Neste jogo, refira-se, os Camarões não contarão com Andre-Frank Zambo Anguissa, havendo ainda dúvidas quanto a Andre Onana, guarda-redes que sofreu um violento acidente de viação na quarta-feira.Este será o terceiro duelo da história entre estas duas formações, havendo por agora uma vitória dos camaroneses (em 2017) e um empate (em 2016). À terceira, como será?