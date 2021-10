Canadá-Panamá: de olho no Mundial'2022

Separados por 1 ponto, Canadá e Panamá encontram-se na madrugada de quinta-feira numa partida da zona de qualificação norte-americana para o Mundial'2022 na qual quem venceu (se houver vencedor...) irá dar um passo importante para consolidar a sua posição na corrida por um dos lugares de apuramento direto.



Com 8 pontos, o Panamá é terceiro, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Chega a este jogo moralizado pela vitória diante dos Estados Unidos há poucos dias e será com base nesse triunfo que tentará repetir a dose diante de uns canadianos que em cinco jogos ainda não perderam- Ainda assim, quatro dos cinco duelos acabaram em empate e a única vitória foi diante de El Salvador, uma equipa que curiosamente... bateu o Panamá.



Estas duas equipas não se enfrentam desde 2014, ano no qual num particular o marcador ficou a zeros. Antes, na qualificação para o Mundial'2014, houve um triunfo para cada lado. Como será desta vez?

CÓD 240 Canadá 1.49 Empate 3.15 Panamá 5.2