Canberra Raiders-South Sydney Rabbitohs: hora de desempatar as contas

Separados por 2 pontos na tabela da NRL, Canberra Raiders e South Sydney Rabbitohs encontram-se na madrugada de sábado no GIO Stadium Canberra, numa partida da 11.ª jornada na qual os visitados entram em campo na sexta colocação e com chances de subir ao quarto posto, ao passo que os visitantes são nonos e podem, em caso de triunfar, trepar até sexto e, curiosamente, apanhar este momento adversário.



Com seis vitórias em dez jogos, os de Canberra chegam a este jogo vindos de uma fase de altos e baixo, com vitórias intercaladas com derrotas, ao passo que os visitantes, com 50% de triunfos, chegam a este jogo vindos de um desaire, que serviu para travar a possibilidade de ser atingido o terceiro triunfo seguido.



Olhando ao confronto direto, de notar que os últimos quatro jogos foram totalmente repartidos, com duas vitórias para cada lado. A mais recente, em setembro do ano passado, foi por 16-10 para os Raiders. Haverá vingança?