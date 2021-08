Canberra Raiders-Sydney Roosters: nono recebe visita do sexto na NRL

Encontro da NRL (National Rugby League), com um embate entre o nono colocado Canberra Raiders e o sexto Sydney Roosters.



Com 32 pontos, fruto de 15 vitórias e 8 derrotas, os Sydney Roosters entram em campo em melhor posição na tabela, ao passo que os da casa têm 22 pontos, com 10 vitórias e 13 desaires a registar.



Na última dezena de partidas, os Canberra Raiders venceram cinco e perderam as outras cinco, enquanto que os Sydney Roosters triunfaram em seis e perderam em quatro.



Esta temporada estas duas equipas já se enfrentaram uma vez, com os Roosters a vencerem em casa por claros 44-16. Na época passada, em três duelos, foi dos Canberra Raiders a vantagem direta, com dois triunfos contra um dos Roosters.

CÓD 317 Can. Raiders 1.7 Empate 18 Sydney Roosters 1.87