Cant. Bulldogs-SG I. Dragons: formações sem pontos à entrada da 4.ª jornada da NRL

Canterbury Bulldogs e St. George Illawarra Dragons defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.



À entrada para esta ronda, o Canterbury Bulldogs e St. George Illawarra Dragons encontram-se em 14.º e 15.º lugares, ambas com 0 pontos, após não terem arrecadado qualquer ponto nas três primeiras jornadas da prova. O Canterbury Bulldogs perdeu com Parramatta Eels, NQ Cowboy e Manly Sea Eagles, enquanto que St. George Illawarra Dragons não conseguiu superar os Wests Tigers, os Penrith Panthers e os New Zealand Warriors, perdendo também os três encontros.



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para a ligeira superioridade dos St. George Illawarra Dragons com três triunfos contra apenas dois dos Canterbury Bulldogs nos últimos cinco duelos disputados.

