Cant. Crusaders-Auckland Blues: empatados na tabela do Super Rugby

Duelo de equipas que estão empatadas na tabela do Super Rugby, com os Crusaders a receberem na madrugada de sexta-feira a visita dos Auckland Blues, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 2.º colocados, respetivamente. Ambas com 27 pontos, Crusaders e Blues têm também as mesmas 6 vitórias e 1 derrota, sendo a única diferença o facto de os Blues terem um score pontual superior nos jogos disputados.Por outro lado, os Blues conseguiram as suas seis vitórias nos últimos seis jogos - começaram com uma derrota -, ao passo que os Crusaders têm três triunfos consecutivos.Em termos de confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam há quase um ano, tendo os Crusaders vencido ambos os duelos: 43-27 e 29-6.