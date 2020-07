Cant. Crusaders-Auckland Blues: equipas invictas até ao momento

Crusaders e Auckland Blues defrontam-se, na manhã deste sábado, em jogo a contar para a a fase final regional do campeonato australiano de râguebi.



À entrada para esta ronda, os Crusaders registam três triunfos, com um saldo de 97 pontos marcados, contra 58 sofridos, com um total de 14 pontos, enquanto que os Auckland Blues estão em 2.º lugar, com 12 pontos, fruto também de três vitórias, com um saldo de 81 pontos marcados e 56 sofridos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Crusaders, com cinco triunfos nos últimos cinco duelos disputados com o Blues.

CÓD 337 Cant. Crusaders 1.22 Empate 20.35 Auckland Blues 3.23