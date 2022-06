Canterbury Bulldogs-Cronulla Sharks: duelo da National Rugby League

CÓD 288 Cant. Bulldogs 2.8 Empate 18 Cronulla Sharks 1.3

Em jogo da National Rugby League, Canterbury Bulldogs e Cronulla Sharks encontram-se na madrugada deste sábado, num duelo que colocará frente a frente o 13.º e o 4.º colocados, respetivamente.Com 20 pontos, a equipa visitante entra em campo mais bem posicionada e também com menos um jogo disputado (tem 14, contra 15 dos Bulldogs).Curiosamente, apesar de terem 12 pontos entre si, Bulldogs e Sharks contam com duas vitórias consecutivas, sendo que são os de Canterbury aqueles que venceram de formas mais claras, por 30 e 24 pontos. Já os Cronulla Sharks ganharam por 22 e 8 pontos, respetivamente.Em termos de confronto direto, o registo dos últimos seis jogos entre estas duas equipas é de vantagem para o Cronulla Sharks, com quatro vitórias e duas derrotas. No mais recente, jogado em 2021, venceram precisamente os Sharks, por 44-24.